- F.T. O acțiune de amploare a avut loc cu o zi inainte de Sfanta Maria, pe mai multe drumuri județene și naționale care strabat Prahova, fiind vizate persoanele care efectueaza comerț stradal ilegal, prin vanzarea de fructe și legume ( pepeni, roșii, castraveti etc). La razie au participat polițiștii…

- F. T. Ieri dimineața, polițiștii din cadrul Secției Rurale nr. 3 Blejoi, susținuți de catre jandarmi prahoveni din cadrul Gruparii Mobile ” Matei Basarab” Ploiești, au descins la trei locații, unde locuiau persoane banuite de savarșirea de infracțiuni de furt calificat și proxenetism. Doua dintre descinderi…

- Cinci persoane au fost conduse la audieri, marti, in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de politistii prahoveni intr-un dosar de furt calificat si proxenetism. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova transmis AGERPRES, descinderile au avut loc in comuna…

- F. T. Duminica, Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova a organizat o acțiune cu efective marite in comunele limitrofe municipiului Campina, atat in vederea reducerii riscului rutier generat de viteza nelegala, cat și pentru verificarea starii tehnice a vehiculelor,…

- Seful unui post de politie din Olt s-a electrocutat la pescuit, dupa ce undita a facut arc electric cu firele de inalta tensiune. Florea Serbanoiu, in varsta de 54 de ani, seful Postului de Politie Oboga, din județul Olt, s-a electrocutat marti dupa-amiaza, pe 10 iulie, in timp ce pescuia in dreptul…

- F. T. Ieri dimineața, polițiștii prahoveni au fost alertați, prin intermediul Numarului Unic “112”, ca in localitatea Marginenii de Jos a avut loc o crima. La sosire, oamenii legii au gasit, intr-adevar, cadavrul unei femei, in varsta de 43 de ani, care prezenta mai multe plagi prin injunghiere in jurul…

- F. T. La inițiativa Rețelei Europene de Prevenire a Criminalitații (EUCPN) din cadrul CE, a fost lansata, la nivelul tuturor statelor membre ale UE, campania de prevenire a furturilor din buzunare intitulata „Protect Your Pocket!”. Potrivit reprezentanților Poliției Romane, “scopul proiectului -implementat…

- La Penitenciarul Focșani a avut loc astazi un exercițiu cu forțe impresionante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Vrancea (ISU), Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea și Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea. Scenariul exercițiului a presupus ca forțele…