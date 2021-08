Producție foarte bună la grâu în Prahova! Rezultatele inregistrate la toate culturile de cereale compenseaza pierderile inregistrate anul trecut N. Dumitrescu Previziunile potrivit carora in acest an va fi o producție foarte buna la grau la nivel național se adeveresc și in Prahova. Conform conducerii Direcției pentru Agricultura Județeana Prahova, anul acesta a fost unul foarte bun in mod special pentru grau, producția medie fiind de 4.600 kg/hectar, de departe, cea mai insemnata fiind inregistrata in partea de sud a județului, in localitațile Rafov, Balta Doamnei, Ciorani, Draganești, dar și in zona Mizil. Abia la toamna, insa, in luna… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in data de 20 iulie s-a incheiat perioada de depunere a cererilor de inscriere in Programul pentru susținerea producției de legume in spații protejate, fiind depuse un numar de 14.239 cereri pentru o suprafața solicitata de 1532,28…

- Abarth a crescut destul de mult in 2020, iar trendul ascendent s-a pastrat și in primele patru luni ale anului curent. In mare parte datorita lansarii noului Abarth 595 facelift. Acum, portofoliul marcii italiene se imbogațește cu un nou model special. Este vorba despre 695 Esseesse, inspirat de modelul…

- Dupa un an de COVID-19 poate cea mai importanta lecție invațata este sa ne așteptam la neașteptat. Afacerile au ințeles ca trebuie sa fie pregatite pentru viitor, cu strategii de rezistența la crize neașteptate de orice fel, și sa poata asigura angajaților un mediu sigur de lucru in care aceștia sa…

- Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 29 iunie, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii. Examenul este organizat…

- Apar noi informatii din ancheta de la Ciorani. Presa locala a intrat in posesia unor informatii pe surse care confirma ipoteza ca totul ar fi pornit de la o plangere facuta de un cetatean. Interesante sunt si detaliile din acest caz si anume: omul ar fi cunoscut in zona Mizil ca fiind "reclamagiu…

- „Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a inceput puternic anul 2021 si raporteaza pentru primul trimestru un profit net de 119 milioane de lei si o cifra de afaceri de 497 milioane de lei. Rezultatele primului trimestru se incadreaza in prognoza de crestere…

- Miere mai scumpa din cauza vremii capricioase care a afectat producția apicola. In momentul de fața kilogramul de miere se vinde cu aproximativ 30-50 de lei, potrivit stiripesurse.ro. Apicultorii din mai multe țari europene, inclusiv Romania, reclama ca vremea le afecteaza afacerile. Producția de miere…