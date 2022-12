Producţia globală de vehicule a Toyota a crescut cu 1,5% în noiembrie, la un nou record de 833.104 de unităţi Vanzarile si productia realizate la nivel global de Toyota au depasit nivelurile de anul trecut datorita cererii puternice, in special in America de Nord, si a redresarii livrarilor de componente, care au fost afectate mult timp de restrictiile legate de Covid-19. Producatorul auto a anuntat la inceputul lunii decembrie ca anticipeaza o productie de 700.000 de vehicule in ianuarie si a mentinut obiectivul redus al fabricarii a 9,2 milioane de vehicule in anul fiscal care se va incheia in martie. Toyota anticipa anterior o productie de 9,7 milioane de vehicule in actualul an fiscal, dar grupul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productia de vehicule a Toyota la nivel global a crescut cu 1,5% in noiembrie, la un nou nivel record de 833.104 de unitati, potrivit datelor publicate de grupul japonez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- ”Star Stone, cel mai mare producator roman de pavaje premium destinate sectorului rezidential, investeste in extinderea portofoliului cu o noua gama de produse in segmentul de piatra decorativa. Compania aloca, astfel, 2,5 milioane de euro pentru noua linie de productie, a treia din acest an si estimeaza…

- Avertismentul dat de Kuo este cel mai recent care a semnalat un impact al protestelor salariale de la fabrica Foxconn din orasul Zhengzhou si al restrictiilor legate de Covid-19 din China pentru cea mai valoroasa companie din lume. Kuo si-a redus estimarea pentru livrarile trimestriale de iPhone…

- Tensiunile de la cea mai mare fabrica de iPhone din lume, din Zhengzhou, in centrul Chinei, ar putea duce la un deficit de producție de șase milioane de iPhone-uri in acest an. Protestele și situația tensionata de la uriașa fabrica din Zhengzhou, in China, ar putea duce la un deficit de producție…

- Compania japoneza a atras o atentie sporita din partea analistilor si investitorilor, pentru a vedea daca isi poate respecta tinta anuala de productie de 9,7 milioane de vehicule, dupa ce a ratat obiectivele intermediare in primele patru luni ale anului fiscal inceput in aprilie. Productia si-a revenit…

- In septembrie a avut loc o crestere de 20,7% a livrarilor, stimulata in special de piata din China, unde restrictiile legate de Covid-19 au limitat productia in prima jumatate a anului. Productia constructorului de automobile reflecta o redresare larga in industriei auto in ultimele luni, dupa o prima…

- Google ar fi comandat producerea a 8 milioane de telefoane din noua serie Pixel, sustin surse anonime din cadrul companiei, citate de Nikkei Asia. Comanda, care include ambele modele – Pixel 7, care costa de la 600 de dolari, si Pixel 7 Pro, care incepe de la 900 de dolari – este cea mai mare comanda…

- Aliatii OPEC si non-OPEC, un grup denumit adesea OPEC+, au decis, la prima lor intalnire fata in fata la Viena dupa anul 2020, sa reduca productia cu 2 milioane de barili pe zi, din noiembrie. Participantii de pe piata energiei se asteptau ca OPEC+ sa impuna reduceri de productie undeva intre 500.000…