Producţia de gaze din Marea Britanie a crescut cu 26% în prima jumătate a acestui an Cresterea cu 3,5 miliarde de metri cubi a volumului de gaze produse local este suficienta pentru a incalzi aproape 3,5 milioane de case din Regatul Unit timp de un an, a declarat Offshore Energies UK (OEUK), o organizatie industriala a producatorilor offshore de petrol, gaze, hidrogen si energie eoliana, intr-un comunicat. Cifrele inseamna ca aproximativ jumatate din nevoile de gaze ale tarii in ultimele luni au fost acoperite de resurse interne, se arata in comunicat. Gazele au contribuit la 44% din productia de electricitate a Regatului Unit luna trecuta, in timp ce a furnizat agent termic pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul mediu la nivel national al benzinei fara plumb a scazut joi la 3,990 dolari per galon, potrivit Asociatiei Americane pentru Automobilism. Preturile benzinei au atins in iunie un nivel record de 5,02 dolari pe galon, ceea ce i-a facut pe soferi sa cumpere mai putin combustibil in iulie decat au…

- Dupa exploziile care au avut loc, marti, la baza aeriana din Novofedorivka (Crimeea), liderul tatar Refat Ciubarov i-a sfatuit pe invadatorii rusi sa paraseasca peninsula anexata in 2014 , scrie agenția de presa RBC., citata de Rador. „Cetațeni ai Rusiei, ați primit un prim ‘apel’, care va spune ca…

- Cei 150 sunt cetațeni ruși dintr-o indepartata regiune siberiana, care a suferit deja pierderi semnificative de vieți omenești in invazia declanșata de Vladimir Putin, scrie The Moscow Times. Aproximativ 150 de soldați dintr-o regiune siberiana au refuzat sa fie desfașurați pe frontul din Ucraina, a…

- Parlamentarii rusi au aprobat, marti, intr-o lectura preliminara, doua proiecte de lege care ar autoriza Guvernul rus sa oblige intreprinderile sa furnizeze armatei bunuri, iar angajatii companiilor sa lucreze ore suplimentare pentru a sprijini invazia Rusiei in Ucraina, relateaza

- Imediat ce Rusia și-a retras trupele din insula Șerpilor, au curs reacțiile liderilor de la nivel mondial. Boris Johnson a declarat și el ca retragerea Rusiei de pe Insula Serpilor arata ca supunerea Ucrainei este imposibila. Boris Johnson si-a exprimat convingerea ca „in final, se va dovedi imposibil…

- Autoritatile vamale elvetiene analizeaza importul a 3,1 tone de aur rusesc in mai, pentru a vedea daca tranzactiile via Marea Britanie incalca sanctiunile impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters. Datele publicate marti de autoritatile vamale au aratat ca…

- Analiștii OTP Bank arata ca recuperarea economica incetinește, iar creșterea PIB-ului este vizibil afectata de inflația ridicata, stagnarea salariilor reale, incetinirea creșterii globale și efectele conflictului Rusia – Ucraina. Cu toate acestea, se pare ca rezultatele puternice din primul trimestru…

- ”Luam in serios fiecare reclamatie si le investigam temeinic. Notificam de fiecare data in special partea ucraineana cu privire la rezultat”, a declarat seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau britanic, Liz Truss, la Ankara. Cavusoglu a mai subliniat…