Stiri pe aceeasi tema

- Spania, cu 57,61 % din populatie vaccinata anti-COVID-19 cu schema completa, conduce lista Uniunii Europene cu cel mai mare numar de persoane imunizate, in afara de Marea Britanie si de statele membre in Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS), potrivit datelor Universitatii britanice Oxford,…

- Adeverințe FALSE de vaccinare impotriva COVID-19 : Relaxarile oferite pentru vaccinați nasc o noua industrie Adeverințe FALSE de vaccinare impotriva COVID-19 : Relaxarile oferite pentru vaccinați nasc o noua industrie Directorul Directiei de Sanatate Publica Iasi, Vasile Cepoi, a declarat, miercuri,…

- Premierul britanic Boris Johnson refuza sa amane din nou eliminarea restrictiilor, el sustinand ca, in pofida cresterii rapide a cazurilor de COVID-19, vaccinarea masiva din MareaBritanie a rupt in mare masura corelatia dintre infectii, de o parte, si formele grave de boala si decese, de cealalta parte.…

- ​Stellantis, grupul auto format la începutul anului, și-a prezentat planul de investiții și va aloca 30 miliarde euro pentru electrificarea gamei pâna în 2025 și toate cele 14 marci vor avea modele electrice. Din grup fac parte marci precum Fiat, Opel, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep și…

- Premierul Boris Johnson a anunțat ca o decizie finala in acest sens va fi luata pe 12 iulie și a precizat ca vrea sa se renunțe la deciziile ministeriale pentru gestionarea pandemiei de COVID-19. Acesta a spus ca deși infecarile sunt in creștere, spitalizarile și decesele sunt in declin datorita vaccinarii,…

- Rechemarea afecteaza vehiculele Taycan fabricate si livrate pana in iunie, a precizat compania, adaugand ca automobilele vor primi o actualizare software pentru a remedia problema. Modelul Taycan a fost lansat pe piata anul trecut. Directorul Porsche Klaus Rechberger a declarat jurnalistilor ca problema…

- Marea Britanie a inregistrat vineri 6.238 de noi cazuri de Covid-19, cel mai ridicat numar de infectari zilnice de la sfarsitul lunii martie si in crestere fata de cele 5.274 de cazuri confirmate joi, desi mai mult de trei sferturi din populatia adulta a acestei tari a fost vaccinata cel putin cu prima…

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…