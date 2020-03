Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex a primit de la Ministerul Sanatatii aviz de biocid pentru hipoclorit de sodiu concentratie 1,25%. Incepand de maine hipocloritul se va lansa in productie pe platformele de la Ramnicu Valcea si Onesti in efortul de a incetini si a limita raspandirea COVID-19 in Romania.

