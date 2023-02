Producătorul turco-german Bozankaya anunţă că va livra tramvaiele în România conform programărilor, deşi Turcia a fost lovită grav de cutremure Intr-un comunicat de presa, de miercuri, al companiei din Turcia, in 14 februarie a ajuns in Timisoara cel de-al 16-lea tramvai Bozankaya, urmand ca ultimele trei, parte a unui lot de 16, sa ajunga in Iasi. Acestea vor fi livrate corespunzator la datele programate. ”Intrucat unitatea de productie a companiei Bozankaya se afla in Ankara, facilitatile de productie nu au fost afectate. Dupa cutremur, mai multe tari si-au trimis echipele de cautare si salvare catre zonele afectate, inclusiv autoritatile din Romania. Faptul ca romanii ne sunt alaturi ne bucura nespus si pretuim curajul si implicarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, sustine ca atunci cand o economie cheltuie cu aproape 10% din PIB mai mult decat castiga, devine extrem de vulnerabila din punct de vedere macroeconomic.Afirmatia vine in contextul in care Romania a incheiat 2022 cu un deficit de cont curent…

- Joe Biden și Zelenski au vizitat o biserica, chiar in timp ce sirenele anunțau un iminent raid aerian. Gestul președintelui american reprezinta un moment de cotitura, un simbol cu un impact extraordinar, care e menit sa ridice moralul unui popor care lupta nu doar pentru libertatea sa, ci și pentru…

- "AUR solicita in Biroul permanent al Camerei Deputatilor o comisie de ancheta privind activitatea companiei OMV Petrom, companie la care statul roman detine 20%,” a spus Simion, citat de Agerpres.Liderul AUR spuna ca formațiunea politica ii banuiește pe reprezentanții statului roman din cadrul Consiliului…

- Dupa cutremurele care au avut loc luni in Turcia, mai mulți cetațeni romani au cerut ajutorul Ambasadei Romane la Ankara, fie pentru a se intoarce in țara, fie pentru a afla in ce stare se afla cei dragi. Cinci studenți Erasmus au solicitat asistența pentru a reveni in Romania.

- Ștefan Tinca, ambasadorul Romaniei la Ankara, a declarat luni, 6 februarie, pentru Libertatea, ca, din informațiile pe care le deține, niciun roman nu se numara printre victimele cele doua cutremure care au lovit Turcia, dar exista și un al doilea grup de studenți romani care a cerut ajutorul Ambasadei…

- „Vizita oficialilor austrieci trebuie privita in doua chei. Pe de o parte, Austria are alegeri de land pe 29 ianuarie, așadar putem privi aceasta vizita in Bulgaria și in cheie de politica interna. Pe de alta parte, Austria probabil urmarește, in urma VETO-ului nejustificat dat pe 8 decembrie, in cadrul…

- Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de precizari dupa ce mass-media a relatat o serie de defecțiuni tehnice la mai multe dintre tramvaiele care circula pe șinele din Iași, in perioada octombrie-decembrie 2022, printre care franarea brusca a vehiculelor, tendința de a pleca cu spatele și uzarea…

- Producatorul turc Bozankaya vine cu o serie de precizari dupa ce mass-media a relatat o serie de defectiuni tehnice la mai multe dintre tramvaiele care circula pe sinele din Iasi, in perioada octombrie-decembrie 2022, printre care franarea brusca a vehiculelor, tendinta de a pleca cu spatele si uzarea…