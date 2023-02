Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a scris pe Twitter previziunile sale pentru anul 2023. Astfel, potrivit lui Medvedev anul viitor Euro va disparea ca moneda, iar Elon Musk va deveni președinte al SUA. Totodata, va incepe razboiul intre Franța și al patrulea Reich.…

- Europa se confrunta de aproape un an cu o epidemie de gripa aviara, cea mai devastatoare inregistrata vreodata, aproximativ 50 de milioane de pasari fiind sacrificate, transmite HuffPost. Intre octombrie 2021 și septembrie 2022, Europa a fost afectata de o epidemie de gripa aviara inalt patogena (IAHP)…

- „Obiectivul principal” al Kremlinului este ca trupele ruse sa ajunga la granița Ucrainei cu Polonia, Slovacia, Ungaria și Romania, a susținut Andrei Guruliov, general rus in retragere, membru al Dumei de Stat, și apropiat al lui Putin. Intr-un interviu la televiziunea de stat rusa, Guruliov a declarat…

- Președintele Joe Biden a anunțat miercuri (14 decembrie) un acord care vizeaza consolidarea legaturilor comerciale dintre Statele Unite(SUA) și Africa, dupa ani in care continentul a trecut in spatele altor prioritați ale SUA. „Statele Unite sunt „all in” in viitorul Africii”, le-a spus Biden liderilor…

- Rusia a comandat sute de drone si rachete balistice din Iran, potrivit unei surse diplomatice de la Natiunile Unite, transmite miercuri DPA și Agerpres . ”Stim ca Iranul intentioneaza sa-si sporeasca, in cantitati semnificative, livrarile de vehicule aeriene fara pilot si de rachete catre Rusia”, a…

- Rusia incearca sa compenseze infrangerile inregistrate in Ucraina pe campul de lupta distrugand infrastructuri vitale pentru a supune aceasta tara si a-i face populatia sa „inghete” pe timpul iernii, a denuntat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit agenției France Presse, preluata…