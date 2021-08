Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii de la Detasamentul Reghin al ISU Mures au intervenit, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la instalatia de transport pneumatic a rumegusului, apartinand unei fabrici de cherestea din municipiu, potrivit Agerpres. Citește și: Starnit de JUDECATORII ICCJ, fostul ministru Berceanu…

- Primul semestru pare sa fi fost mai mult decat profitabil pentru grupul TeraPlast. Producatorul anunța o creștere cu peste 70% a profitului. Nici nu e de mirare ca grupul are in plan investiții de peste 160 de milioane de lei anul acesta. In primul semestru al acestui an, TeraPlast a inregistrat o cifra…

- Agroland va prelua activitatea fabricii de nutrețuri combinate a Lipoplast SRL din municipiul Caransebeș. Investiția totala se va ridica la 1.300.000 euro și include achiziția propriu-zisa, precum și repornirea proceselor de producție. Reprezentanții Agroland au in plan obținerea certificarii non-GMO…

- Compania elvețiana Clariant , care lucreaza intens la fabrica de la Podari, vrea sa inceapa productia de bioetanol pana la finalul acestui an. Fabrica va prelucra paie cumparate de la fermieri din Oltenia si le va transforma, prin mai multe procese, in bioetanol. Pe santierul de la Podari sunt in jur…

- Opt județe din țara sunt vineri seara sub avertizari Cod roșu de ploi și vijelii. Potrivit ANM, pana la ora 23.00 sunt sub avertizare localitațile Arad, Curtici, Vladimirescu, Vinga, Zimandu Nou, Zabrani, Șagu, Fantanele, Livada, Felnac, Șofronea, Pauliș, Zadareni, Dorobanți, Frumușeni din…

- Primarul din Targu Jiu, Marcel Romanescu, a declarat ca ca edilii din localitațile prin care va trece viitorul Drum Expres Craiova – Targu Jiu ar trebui sa fie consultați de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu privire la traseu. Potrivit edilului, vor fi cel puțin trei…

- Cu o prezenta tot mai activa și o gama tot mai variata de produse, Pons Ro Prodcom – producator și distribuitor ASEVI de peste 25 ani in Romania – va inaugura in cca un an noul sediu (producție, depozitare, logistica, birouri) in comuna Branești, județul Ilfov. Creșterea cifrei de afaceri cu 15% in…

- Un numar de 14 agenti economici din zonele Turceni, Novaci si Rovinari au fost amendati de inspectorii Oficiului pentru Protectia Consumatorului din cauza ca vindeau paine si paste fainoase cu miros de tutun. Controalele au fost initiate in urma recl...