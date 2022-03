Symmetrica, cel mai mare producator autohton de pavele si borduri vibropresate, iși continua planul de extindere prin inaugurarea de noi facilitați de producție dedicate elementelor pentru sisteme de canalizare. Compania a finalizat investiții de 3,5 milioane euro intr-o noua unitate de producție, in Solca – Suceava, și in extinderea cu o noua linie de fabricație in facilitatea din Prejmer – Brașov. „Inca din 2020 am dat startul unui amplu plan de extindere a capacitaților noastre de producție pentru elemente dedicate sistemelor de canalizare și am alocat un buget total de investiții, in acest…