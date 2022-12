Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 97 de firme au depus proiecte pentru accesarea celor 150 de milioane de euro puse la dispozitie anul acesta de Ministerul Economiei pentru industria prelucratoare, a declarat ministrul de resort, Florin Spataru, informeaza AGERPRES . „Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una…

- ”Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una dintre conditiile de eligibilitate prevazute in cadrul schemei de ajutor de stat pentru industria prelucratoare promovata de Ministerul Economiei. Astazi s-a incheiat apelul de depunere a cererilor privind acordurile de finantare pentru investitiile…

- Florin Spataru a fost intrebat, marti, la Digi 24, care sunt previziunile la Guvern in conditiile in care comisarul european pentru Economie a declarat ca Europa va intra in recesiune in aceasta iarna. “O parte din aceste informatii ne-au parvenit la Ministerul Economiei, tocmai de aceea am si aceasta…

- Pentru prima oara dupa 30 de ani va incepe un proces de finantare a investitiilor in industria prelucratoare, a anuntat ministrul Economiei, Florin Spataru, marti, cand a fost lansata sesiunea de depunere a cererilor pentru acord de finantare pentru schema de ajutor de stat, precizand ca valoarea…

- “Astazi, 1 noiembrie, incepem sesiunea de depunere a cererilor pentru acord de finantare pentru schema de ajutor de stat aprobata prin HG 959 de catre Ministerul Economiei. Astazi, pentru prima oara dupa 30 de ani reusim sa demaram un proces de finantare a investitiilor in industria prelucratoare, aceasta…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, dupa o vizita de lucru la COS Donalam, ca industria prelucratoare va beneficia de o schema de ajutor de stat de 300 de milioane de euro in 2022 si 2023, informeaza AGERPRES . „Suma aprobata prin hotarare…

- ”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a…

- Florin Spataru, Ministrul Economiei, a vizitat, astazi, fostul Combinat de Oteluri Speciale Targoviște, cumparat de italienii de la Belttlrame Grop, unul dintre cei mai mari producatori de bare din oțel Post-ul Ministerul Economiei discuta despre acordarea unui ajutor de stat pentru Donalam Targoviște…