- Producatorul de ciment Holcim Romania a anunțat, vineri, ca a realizat o investiție de peste 25 de milioane de euro pentru creșterea cu aproximativ 20% a capacitații de producție a fabricii de ciment din Campulung. Investiția vine la 15 ani dupa implementarea unui alt proiect major de retehnologizare…

- Birkenstock, producatorul german de incaltaminte premium sustinut de firma cu capital privat L Catterton, vizeaza o evaluare complet diluata, de aproximativ 10 miliarde de dolari, in oferta sa publica initiala (IPO) foarte asteptata la bursa din New York, transmite Reuters.Compania si actionarii…

- Dacia a atins o borna semnificativa, anunțand ca intre anii 2004 și 2023 a comercializat un total de 8 milioane de autovehicule.Producatorul auto de la Mioveni, Dacia, sarbatorește realizarea unei performanțe istorice: comercializarea mașinii cu numarul 8 milioane, in perioada 2004-2023. Compania…

- ”Prin Decizia nr. 3 din 22.09.2023 Consiliul de Administratie a aprobat reducerea capacitatii de productie la sectia Emailare pana la identificarea de noi clienti care sa raspunda pozitiv la un nou model de business pe segmentul vase si mentinerea capacitatii de productie la sectia Prelucrari mecanice”,…

- Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui, ar fi fost prins in flagrant de DNA in timp ce lua mita 1.25 de milioane de lei. Marcel Ciolacu convoaca de urgența Biroul Politic Național și propune excluderea lui Dumitru Buzatu, dupa ce acesta ar fi fost prins, vineri, luand mita. Procurorii efectueaza vineri…

- Anul trecut calendaristic, clubul Corona Brașov a avut un buget de 19 milioane de lei. Pentru acest an, bugetul clubului a fost de 22 de milioane de lei, iar in urma rectificarii bugetare s-au mai alocat 5 milioane de lei. Totul in contextul in care in septembrie, la club au mai aparut inca trei secții:…

- Producatorul auto nipon Toyota Motor Corp a anuntat marti ca și-a suspendat operatiunile Japonia, din cauza unei defectiuni a sistemului informatic. Compania a transmis ca nu se stie cand se va relua productia, informeaza BBC si Kyodo, preluate de Agerpres.

- Guvernul SUA va cheltui pana la 700 de milioane de dolari pentru monitorizarea și reducerea emisiilor de metan din sectorul petrolier și al gazelor naturale, iar jumatate din suma va fi alocata pentru subvenții acordate statelor, scrie Reuters. Finanțarea va fi insoțita de asistența tehnica pentru companii,…