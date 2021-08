“Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Agricultorul SRL va prelua compania Panimon SA si, indirect, firmele Select-Com S.A. si Mado SRL”, informeaza autoritatea de concurenta. Toate companiile implicate in tranzactie sunt din judetul Bacau. “In conformitate cu prevederile Legii Concurentei (nr. 21/1996), aceasta operatiune este o concentrare economica ce trebuie autorizata de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta va evalua aceasta concentrare economica in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute…