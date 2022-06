Producătorul croat de maşini de lux Rimac a atras 500 de milioane de euro pentru finanţarea producţiei de componente pentru mari constructori auto Rimac a ajuns in atentie anul trecut, cand a convenit sa preia o participatie de control la Bugatti, producatorul francez de matini de lux care a facut multa vreme parte din grupul Volkswagen. Ca parte a acestei intelegeri, afacerile de masini sport ale Bugatti si Rimac au fost combinate intr-o asociere intre Rimac si filiala VW Porsche, Rimac detinand un pachet de 55%. Noua finantare este de asteptat sa accelereze indepartarea Rimac de radacinile sale de producator la scara mica de masini sport electrice de ultima generatie. Compania continua sa produca Nevera, in valoare de 2,4 milioane de dolari,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

