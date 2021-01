Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul chinez de smartphone-uri low cost Honor a anuntat vineri ca semnat parteneriate cu principalii furnizori de cipuri, Intel si Qualcomm, dupa despartirea de firma mama Huawei, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. In noiembrie, Huawei Technologies Co Ltd a vandut subsidiara sa Honor…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a incurajat pe fostul presedinte si director executiv al Starbucks, Howard Schultz, in continuare actionar majoritar la cel mai mare lant de cafenele din lume, sa se implice in promovarea relatiilor intre Beijing si Washington, relateaza joi AFP, Reuters si Xinhua,…

- ​Cu câteva zile înainte ca Anthony Warner sa se arunce în aer într-o autorulota în centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai, au anuntat oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI), potrivit dpa și Reuters, citate de Agerpres.Warner,…

- Informatiile din presa potrivit carora solicitarile autoritatilor de la Beijing legate de investitiile in energia nucleara complica negocierile bilaterale cu Uniunea Europeana sunt false, a informat joi Ministerul chinez de Externe, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "Discutiile dintre China si…

- Clubul italian de fotbal Napoli si-a exprimat regretul la aflarea vestii privind decesul fostei sale vedete, argentinianul Diego Maradona, afirmand ca anuntul a fost ca o ''lovitura devastatoare'' atat pentru grupare cat si pentru intregul oras, scrie Reuters. ''Suntem in doliu!", a spus purtatorul…

- Autoritațile de la Varșovia au anunțat miercuri ca un fost agent secret polonez și un cetațean chinez care a lucrat pentru o companie de telecomunicații au fost acuzați de spionaj în favoarea Chinei, transmite Reuters.Un rechizitoriu împotriva celor doi suspecți, identificați ca…

- Qualcomm a obtinut licenta din partea guvernului Statelor Unite pentru vanzarea de cipuri 4G pentru telefoane mobile ale grupului chinez Huawei Technologies, o exceptie de la restrictiile comerciale impuse de Washington in contextul tensiunilor in crestere din relatiile cu Beijingul, transmite Reuters.

- ”Am primit o licenta pentru un numar de produse, intre care se afla unele produse 4G”, a declarat un purtator de cuvant al Qualcomm. In luna septembrie, Qualcomm si toti ceilalti producatori americani de semiconductori au fost obligati sa opreasca vanzarile catre Huawei, in urma intrarii in vigoare…