- Investitia vine in timp ce Nio, cu vanzarile de vehicule electrice si profitabilitatea aflate sub presiune intr-un razboi al preturilor inceput de Tesla, a incercat sa sporeasca eficienta reducand o zecime din forta de munca si amanand proiectele care nu fac parte din activitatile de baza. Acordul,…

- Compania a schitat planuri pentru fabrica cu o investitie initiala de 200 de milioane de euro (215,28 milioane de dolari) in 2020, dar lansarea a fost amanata de pandemia de COVID-19, a declarat luni sursa. Aceasta a refuzat sa fie identificata deoarece nu este autorizata sa comenteze aceasta problema.…

- Nu a fost imediat clar cand vor incepe livrarile. Site-ul web local al BYD a aratat ca compania ofera si automobilul ATTO 3 spre vanzare in Emiratele Arabe Unite. Stirea reflecta o alta incursiune a intreprinderilor chineze in Orientul Mijlociu, in timp ce tensiunile geopolitice au facut mai dificila…

- Lansarea HarmonyOS Next de la Huawei va marca momentul in care compania „divorțeaza” aproape complet de Google, sistemul sau de operare urmand sa adopte un format proprietar de aplicații, incompatibil cu Android. Practic, aplicațiile APK, folosite in prezent, nu vor mai putea funcționa pe telefoanele…

- Incidentul s-a petrecut pe 1 noiembrie, intr-o parcare subterana in Chating, provincia Hunan, sudul Chinei. O șoferița care se pregatea intre intr-o parcare subterana și-a zgariat Honda alba de zid, a coborat sa vada daunele, dar nu a tras frana de mana. Automobilul a luat-o la vale și s-a ciocnit cu…

- Intr-un moment semnificativ pentru industria spațiala comerciala din China, compania privata iSpace a anunțat ca a testat cu succes racheta reutilizabila Hyperbola-2Y. Aceasta realizare importanta a avut loc la centrul spațial Jiuquan din Deșertul Gobi, situat in nordul Chinei.

- Fondatorul si directorul general al Nio, William Li, a discutat despre potentiala colaborare cu CEO-ul Mercedes, Ola Kaellenius, la inceputul acestui an, dorind o investitie din partea companiei germane iar Nio sa-si impartaseasca capacitatile de cercetare si dezvoltare cu Mercedes, au spus sursele.…

- In schimb, compania a prezentat doua masini electrice noi – primul sau sedan si un SUV de ultima generatie – si a lansat noi casti wireless, printre alte produse. Huawei colaboreaza cu un producator auto pentru a vinde masini sub marca Aito. Castile, cu un pret de aproximativ 1.499 de yuani (205 dolari)…