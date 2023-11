Producatorii de cartofi din Harghita se plang ca au vanzari mici, pentru ca romanii nu mai cumpara cu sacul, ca pe vremuri, pentru iarna, ci mai mult la kilogram. In plus, mai trebuie sa plateasca și costurile de depozitare, ceea ce inseamna bani in plus. La acest moment, prețul unui kilogram de cartofi de consum la producatori variaza intre 1 leu si 1,7 lei/ kg, respectiv 1,35 lei/ kg, in cazul celor care au care au contracte cu rețelele mari de magazine, care trebuie sa asigure și ambalarea, a declarat directorul Directiei pentru Agricultura Harghita, Romfeld Zsolt, pentru AGERPRES. Un preț…