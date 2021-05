Producătorii auto vor face cu aproape 4 milioane de mașini mai puțin din cauza crizei procesoarelor Producatorii auto vor face cu 3,9 milioane de mașini mai puțin și vor pierde vânzari totalizând 110 miliarde dolari din cauza crizei microprocesoarelor care va mai persista cel puțin câteva luni, arata o analiza AlixPartners. Și din vina lor constructorii se confrunta cu aceste probleme, iar una dintre lecțiile pe care trebuie sa o învețe din tot ce se întâmpla este ca nu pot negocia de pe poziții de forța cu furnizorii de procesoare.



AlixPartners estima acum patru luni ca pierderile de producție vor fi 2,2 milioane unitați și în valoare de 61 miliarde… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

