- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca nu l-a demis pe James Comey 'din cauza investigatiei trucate privind Rusia', contrazicandu-si astfel declaratia din 2017 in care sustinea ca motivul destituirii directorului FBI a fost tocmai aceasta ancheta, transmite Reuters. Trump l-a…

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Denuntand comisiile, anchetele si 'ura intre partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a…

- Declarația ii aparține directorului Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, intr-un interviu acordat luni pentru BBC. 'Nu am vazut ca activitatile lor sa fi scazut in mod semnificativ', a explicat Pompeo, referindu-se la ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA,…