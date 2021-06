Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, prezent luni la o conferința de presa pe tema disimularii produsului infracțiunilor, a explicat ca exista in ancheta la Direcție persoane ce ar deține mai mulți bani decat este bugetul total al instituției pentru un an. Citește și: Soțul unei foste CANDIDATE…

- Procurorul-șef DNA, Crin Bologa, a anunțat ca parchetul anticorupție va achiziționeze tehnologie pentru a intercepta convorbirile de pe aplicația Whatsapp, potrivit G4Media.Astfel de tehnologie este dezvoltata de catre companii din Israel sau Italia, dar DNA nu a primit sumele suficiente in buget pentru…