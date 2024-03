Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Vetting a trimis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele privind evaluarea candidaților la funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) Ion Munteanu (Procuror General Interimar) și Stella Bleșceaga (judecatoare, Judecatoria Chișinau). Comisia propune CSM-ului promovarea…

- Comisia Vetting a trimis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) rapoartele privind evaluarea candidaților la funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ) Ion Munteanu (Procuror General Interimar) și Stella Bleșceaga (judecatoare, Judecatoria Chișinau). Comisia propune CSM-ului promovarea…

- Comisia Vetting a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) raportul sau referitor la evaluarea judecatoarei de la Curtea de Apel Balți, Stela Procopciuc, evaluata de Comisie in calitate de candidata la funcția de judecatoare la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Propunerea Comisiei catre…

- Comisia Vetting a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) raportul sau referitor la evaluarea judecatoarei de la Curtea de Apel Balți, Stela Procopciuc, evaluata de Comisie in calitate de candidata la funcția de judecatoare la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Propunerea Comisiei catre…

- Patru persoane s-au inscris la concursul pentru suplinirea, prin transfer, a posturilor vacante de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). Cererile de participare a acestora vor fi examinate in cadrul ședinței din 13 februarie a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Printre cei care se…

- Magistrata Tatiana Vasilica de la Judecatoria Chișinau, sediul Centru, a fost suspendata din funcție pe o perioada de un an, din motive personale, in baza cererii de suspendare din funcție. Decizia a fost aprobata de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ședința de marți, 16 ianuarie,…

- Comisia Vetting anunța ca a finalizat evaluarea in privința Alionei MIRON, judecatoare in funcție la Curtea Suprema de Justiție (CSJ), și in privința candidaților pentru funcția de judecator CSJ, Sergiu BRIGAI și Viorica PUICA, și propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți…

- Comisia Vetting a finalizat evaluarea in privința Alionei Miron, judecatoare in funcție la Curtea Suprema de Justiție (CSJ), și in privința candidaților pentru funcția de judecator CSJ, Sergiu Brigai și Viorica Puica, și propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca cei trei subiecți sa promoveze…