Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut intr-o conferinta de presa sustinuta de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, vicepresedintele CJ Iasi, Marius Danga si dr. Florin Rosu, manager la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- In varsta de 100 de ani, Moore a fost recent diagnosticat cu Covid-19 si a fost internat la Bedford Hospital, dupa ce duminica a prezentat dificultati de respiratie. Fiica lui, Hannah Ingram-Moore, a spus ca a fost tratat pentru pneumonie in ultimele saptamani si ca saptamana trecuta a fost diagnosticat…

- Sprijin pentru comunitațile defavorizate din Ștefanești, in timpul pandemiei, din fonduri europene. Primaria Ștefanești, in parteneriat cu Consiliul Europei și Comisia Europeana, in cadrul Programului ROMACT, a finalizat implementarea proiectului SOLIDARI IN TIMPUL PANDEMIEI. MASURI DE INFORMARE SI…

- Excedentul de cont curent al Germaniei a scazut in 2020 pentru a cincilea an consecutiv, iar China a depasit cea mai mare economie europeana in timpul pandemiei, inregistrand cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, arata datele publicate vineri de Institutul de cercetare economica…

- Procurorul general al statului New York, Letitia James, a dat joi in judecata politia din New York City (NYPD) pentru folosirea excesiva a fortei la protestele pentru justitie rasiala din vara anului trecut, relateaza CNBC.

- Texas, sustinut de alte noua state, au dat in judecata Google, companie detinuta de grupul Alphabet, pe care o acuza de incalcarea legii antitrust pentru modul in care isi deruleaza afacerile cu publicitatea online, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Procesul intentat de Texas este al patrulea…

- Procurorii DNA desfasoara perchezitii in spitalele COVID-19 din judetul Brasov, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de coruptie savarsite incepand cu luna decembrie 2019 si pana in prezent, transmite Directia Nationala Anticoruptie intr-un comunicat trimis mass-media joi dimineata. Surse judiciare…

- Pana la 5 milioane de decese pe an ar putea fi evitate daca populația globala ar fi mai activa. Din cauza pandemiei oamenii petrec foarte mult timp in casa, fara sa se miște. OMS recomanda adulților sa faca minimum 150 de minute de activitate fizica intensa pe saptamana, iar copiilor cel puțin o ora…