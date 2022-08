Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a afirmat, miercuri seara, ca nu este exclusa audierea fostului premier Viorica Dancila si a fostului ministru de Interne Carmen Dan in Dosarul 10 august, cele doua fiind printre persoanele vizate de plangerile formulate de mai multe ONG-uri. In plus, Scutea a precizat ca, dupa vizionarea tuturor imaginilor din piata au mai fost identificati suspecti si s-a purtat corespondenta electronica cu peste 400 de persoane, relateaza news.ro. Gabriela Scutea a declarat, miercuri seara, la Euronews Romania, ca, in urma unor plangeri formulate de mai multe…