Procurorul care anchetează crima studenților de la Iași: Moartea a fost foarte violentă Procurorul de caz care ancheteaza moartea celor doi studenți descoperiți uciși la Iași, intr-o vila de lux, face dezvaluiri. Aceasta spune ca moartea a fost una extrem de violenta, cei doi fiind injunghiați de mai multe ori de faptaș. ”Moartea tinerei a fost violenta fiind datorata insuficienței cardio-respiratorii acute, consecința unor multiple plagi ințepat-taiate. Leziunile sunt localizate la nivel epicranian, facial, cervical, atebraț stang și drept. Moartea tanarului a fost, de asemenea, violenta, consecința a mai multor plagi ințepat-taiate. Acestea se identifica hemifaciesului stang, regiunii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

