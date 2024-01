Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz amfibie va transporta pasageri peste Dunare intre Romania și Bulgaria. Autobuzul a fost achiziționat de Consiliul Județean Calarași in cadrul unui proiect din programul INTERREG Romania-Bulgaria V-A, a anunțat Bogdan Mușat, coordonator al Secretariatului Comun din cadrul Biroului Regional…

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, a explicat sambata la Digi24, dupa ce o barja incarcata cu ingrașaminte s-a scufundat in Serbia, ca estimarile specialiștilor romani arata ca riscul unei eventuale poluari pe teritoriul Romaniei este minim.

- Un vrachier care naviga sub pavilion panamez si se indrepta spre unul dintre porturile de la Dunare pentru a incarca cereale a lovit o mina in Marea Neagra, a anuntat armata ucraineana joi, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Vrachierul este o nava destinata in principal sa transporte marfuri uscate…

- Romania și Bulgaria ar putea sa fie primite in ceea ce ministrul de interne austriac Gerhard Karner a numit „Air-Schengen”, o propunere pe care oficialul de la Viena a facut-o in weekend, dupa ce a purtat discuții „decisive” cu oficiali americani, scrie cotidianul austriac Der Standard.De cand Austria…

- Vecinii de la sud de Dunare pun presiune! Premierul bulgar cere in fata Parlamentului European intrarea tarii sale in SchengenVecinii de la sud de Dunare pun presiune! Premierul bulgar cere in fata Parlamentului European intrarea tarii sale in SchengenPremierul bulgar Nikolai Denkov a cerut miercuri,…

- Un raport realizat in perioada 3-6 noiembrie de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Buzau arata mai multe nereguli existente pe podul peste Dunare de la Braila, inaugurat acum patru luni, printre care acumularea de apa in tablier, care, potrivit inginerilor, poate duce la probleme de durabilitate…

- Ucraina impune controale mai stricte traderilor de cereale pentru a majora veniturile, in vederea finantarii apararii pe timp de razboi, o decizie care ar putea complica si mai mult livrarile de la porturile tarii de la Dunare si Marea Neagra, transmite Bloomberg, citata de AgerpresCabinetul de Ministri…