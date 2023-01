Procurorii federali ai SUA au confiscat active de aproape 700 de milioane de dolari de la fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried Bankman-Fried, care a fost acuzat ca a furat miliarde de dolari de la clientii FTX pentru a plati datorii contractate de fondul sau speculativ concentrat pe cripto, a pledat nevinovat pentru acuzatiile de frauda. El este programat sa fie judecat in octombrie. Departamentul de Justitie a dezvaluit confiscarea actiunilor Robinhood la inceputul acestei luni, dar a furnizat vineri o lista mai completa a activelor confiscate, inclusiv numerar detinut la diferite banci si active depuse la platforma criptografica Binance. Proprietatea actiunilor Robinhood sechestrate, evaluate la aproximativ 525 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

