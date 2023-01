Procurorii europeni au audiat bancheri libanezi în legătură cu comisioane plătite băncii centrale Procurori din Germania, Franta si Luxemburg s-au aflat la Beirut, saptamana trecuta, in cadrul anchetei privind spalarea banilor. Ei suspecteaza ca guvernatorul bancii centrale libaneze, Riad Salameh, si fratele sau Raja au luat ilegal peste 300 de milioane de dolari de la banca centrala, intre 2002 si 2015, si au investit o parte din fonduri in Europa. Cei doi barbati neaga deturnarea sau spalarea fondurilor publice, spunand ca cele 300 de milioane de dolari au fost castigate legal. Guvernatorul, care a ocupat postul timp de trei decenii, spune ca este facut tap ispasitor pentru criza financiara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

