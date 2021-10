Stiri pe aceeasi tema

- Fraudarea examenelor pentru permisele de conducere la Suceava se facea prin metodele „Vesta de blugi” si „Sopteala”. Modul in care au fost fraudate examenele pentru permise la Suceava a fost prezentat detaliat astazi de Directia Nationala Anticoruptie. Potrivit unui comunicat de presa, dosarul privind…

- Metodele ”Șopteala” și ”Vesta de blugi” au fost folosite cu succes ani in șir pentru fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere organizate de Serviciul Permise și Inmatriculari Suceava, anunța Monitorul de Suceava . Cele doua metode au fost prezentate de procurorii Direcției Naționale…

- Metoda „Șopteala” consta in comunicarea directa, pe un ton scazut și in mod conspirat, a raspunsurilor corecte catre candidat, de catre fostul șef al acestui serviciu, comisarul-șef Radu Ionuț Obreja.Metoda ”Vesta de blugi” consta in utilizarea de echipamente tehnice de comunicare ori inregistrare audio-video…

- Metodele "Șopteala" și "Vesta de blugi" au fost folosite cu succes ani in șir pentru fraudarea examenelor pentru obținerea permiselor de conducere organizate de Serviciul Permise și Inmatriculari Suceava. Cele doua metode au fost prezentate de procurorii Direcției Naționale ...

- Un dosar privind fapte de corupție legate de eliberarea de permise de conducere de catre Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV ) Suceava a fost finalizat de catre procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava. In acest dosar au fost…

- „Rectificarea bugetara s-a facut dupa numarul de locuitori. E o lege, e o schema de calcul.Banii ii primești in funcție de parametri. Il anunț pe domnul Cițu ca am depus plangerea penala. Municipiul Motru a primit 0 lei. Cred ca procurorii vor ințelege mai multe", a spus Marcel Ciolacu.

- In noiembrie 2020, un mare scandal de corupție avea sa iasa la iveala la Suceava. Procurorii DNA și polițiștii DGA au facut mai multe percheziții la sediul Serviciului de Inmatriculari și acasa la angajații instituției, inclusiv la șeful acestora. Au picat atunci multe capete, de la ofițeri DGA pana…