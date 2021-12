Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei inculpati din dosarul privind operatiuni de ecologizare executate in incinta rafinariei Vega, care au fost retinuti de DIICOT Ploiesti in urma unor perchezitii, au fost plasati, joi, sub control judiciar, decizia instantei fiind definitiva, anunța Agerpres. Potrivit portalului instantelor de…

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti au admis, joi, contestatiile inaintate de cele trei persoane suspectate de comiterea mai multor infractiuni in legatura cu ecologizarea unui batal din rafinaria Rompetrol Vega din Ploiesti. Judecatorii au desfiintat sentinta Tribunalului Prahova si au dispus, in schimb,…

- Judecatorii de la Tribunalul Prahova au dispus, joi seara, emiterea de mandate de arestare la domiciliu pe numele a tei persoane implicate in dosarul de fals in inscrisuri si inselaciune in legatura cu ecologizarea unui batal din incinta rafinariei Vega din Ploiesti, au declarat pentru News.ro surse…

- Surse judiciare au declarat pentru News.ro joi, ca persoana angajata a Rompetrol Rafinare si alte doua, salariate ale unei firme aflate in relatii contractuale cu Rompetrol au fost retinute in dosarul in care miercuri procurorii DIICOT si politistii de combaterea crimei organizate au facut descinderi…

- Procurorii DIICOT Ploiesti au facut, miercuri, trei descinderi in Ploiesti si Constanta, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A intr-un dosar in care sunt cercetate infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura si inselaciune. Anchetatorii suspecteaza ca reprezentantii rafinariei Vega din Ploiesti…

- In motivarea Tribunalului Prahova, prin care a fost respinsa propunerea de arestare preventiva a celor 4 inculpati, apar argumente ce amintesc de discursurile negaționiste.Astfel, judecatorul "nu poate avea in vedere concluzia exprimata de procurorul de caz potrivit careia activitatea infractionala…

