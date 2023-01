Procurorii DIICOT continuă confiscarea bolizilor din curtea fraților Tate - Colecția impresionantă de mașini are peste 35 de exemplare extravagante Colecția impresionanta de mașini se ridica la peste 35 de exemplare extravagante care nu iși pierd valoarea in timp. Una dintre cele mai scumpe mașini din lume este deținuta de Andrew Tate care valoreaza peste 5 milioane de dolari.Frații Tate mai dețin și 15 cazinouri in Romania, o afacere care le-ar aduce un profit de 1 milion de euro pe luna. Iar una dintre cele mai scumpe proprietați ale lor se afla tot la noi in țara.Vila fraților Tate din Pipera ar avea o valoare de aproape un milion de dolari. Frații Tate aveau paza asigurata de catre doi foști ofițeri de informații.Aceștia au fost angajați… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Atenție, detalii care descriu violența fizica!„Sunt un om rau pentru ca m-am simțit tot mai bine cu cat ție nu ți-a placut? Mi-a placut cat de mult ai urat (experiența, n.r.). M-a excitat. De ce sunt așa? Sunt unul dintre cei mai periculoși oameni de pe planeta.Ai fi vrut sa te țin cu forța și sa te…

- Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate, prin care milionarii britanici solicitau ridicarea sechestrului pus pe averea lor de catre DIICOT. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii au reusit sa identifice si sa puna sub sechestru, pana in prezent, 15…

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…

- Fratii Tristan si Andrew Tate trec de la Revelionul cu sampanie si caviar la ciorba de pui si iahnia de fasole. Fosti luptatori si actuali influenceri, Andrew si Tristan au fost arestati preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii DIICOT i-au acuzat de trafic de persoane, crima organizata si chiar…

