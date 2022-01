Procuror: Polițstul nu se afla în misiune și avea viteză excesivă. Are calitatea de suspect în acest moment Dupa o prima audiere a polițistului care a accidentat mortal o fetița pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 din Capitala, procurorul care se ocupa de caz a facut primele declarații. Astfel, s-a aflat ca polițistul nu se afla in misiune, deși avea semnalele luminoase pornite, dar nu și pe cele acustice. De asemenea, procurorul a declarat ca „nu a respectat viteza legala”, adica avea viteza excesiva pentru porțiunea respectiva de drum. Nu se știe exact viteza in acest moment, se desfașoara o expertiza legala pentru a fi determinata și viteza. Procurorul de caz nu a oferit prea multe informații despre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

