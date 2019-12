Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a reiterat intentia de a anexa o parte din Cisiordania ocupata si de a legaliza coloniile israeliene, intr-o ultima tentativa de a evita noi alegeri...

- Mii de palestinieni protesteaza marti in principalele orase din Cisiordania impotriva anuntului facut de administratia presedintelui american Donald Trump de a nu mai considera ilegale coloniile israeliene, relateaza DPA. Manifestatii au avut loc la Ramallah, Tulkarm, Betleem si Hebron, cu apeluri de…

- Statele Unite au sustinut luni dreptul Israelului sa construiasca asezari evreiesti in teritoriile ocupate din Cisiordania, potrivit unui anunt al secretarului de Stat Mike Pompeo, abandonand pozitia din ultimele patru decenii a Washingtonului ca acestea ”contravin legislatiei internationale”; Uniunea…

- In orasele israeliene Netivot si Askelon au sunat sirenele pentru a avertiza populatia locala asupra atacurilor, potrivit unor informatii difuzate initial de armata. Armata a semnalat tiruri din Gaza si a indicat ca aviatia sa a bombardat si lovit o unitate a Jihadului islamic care lansase…

- Naftali Bennett va prelua portofoliul apararii de la Netanyahu, care a detinut simultan pentru aproape un an aceasta functie si pe cea de prim-ministru.Scena politica din Israel este intr-un blocaj dupa doua alegeri neconcludente desfasurate in acest an. Partidul 'Albastru si Alb', al fostului…

- Kushner s-a exprimat in cadrul Future Investment Initiative (FII), un mare forum de trei zile supranumit si 'Davos al desertului', care reuneste la Riad inalti responsabili politici si economici veniti din lumea intreaga. 'Daca doriti sa investiti in Cisiordania sau in Gaza, problema care va face…

- Compania israeliana de electricitate reduce ”curentul in anumite localitati din Cisiordania” ocupata, din cauza unor datorii in valoare de 440 de milioane de euro, relateaza AFP, potrivit news.ro.Aceasta societate israeliana publica furnizeaza electricitate companiei palestiniene din Ierusalimul…