Adina Florea, propunerea ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA, susține, referitor la informațiile potrivit carora ar fi vizata intr-o ancheta a DNA, ca nu a fost informata ca ar avea o calitate procesuala, insa nu exclude posibilitatea unei anchete in rem. „Eu nu știu sa fi aparut numele meu in vreun dosar,