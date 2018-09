Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, vineri, ca Parchetul General face verificari la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, de unde ar fi disparut un exemplar al protocolului secret dintre PG și SRI, adica ce a publicat pe Facebook Darius Valcov. De la Parchetul Curții de Apel Constanța…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit, dupa ieșirea din audierile de la Parchetul General, ce a vorbit cu procurorii și ce intrebari i s-au pus timp de mai bine de doua ore. „Am fost citata in calitate de martor in dosarul protestelor din 10 august. Am raspuns intrebarilor domnului procuror…

- Primul caz de achitare din cauza probelor culese ilegal in baza Protocolului secret dintre SRI și Parchetul General s-a inregistrat la Curtea Militara de Apel, informeaza Profit.ro. Un subofițer de jandarmerie a fost achitat de Curtea Militara de Apel București, care a decis sa anuleze probele obținute…

- Parchetul General a anunțat, marți, ca procurorul general Augustin Lazar a dispus, prin ordonanța, ca Secția Militara din cadrul instituției sa preia ancheta in cazul violențelor din 10 august, din Piața Victoriei, de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar București. Motivul oficial invocat,…

- In dosarul de corupție privind programul „Prima Casa”, procurorii Parchetului General au dus la audieri mai multe persoane, printre care și reprezentanți ai unor banci comerciale. Andreea Chirila, Manager Portofoliu la Agenția Crangași a Bancii Comerciale Romane este unul din oficialii bancari ridicați…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, va activa, incepand de miercuri, in cadrul Parchetului General, din ordinul dat de procurorul general Augustin Lazar. Potrivit unui comunicat de presa, Augustin Lazar a emis un ordin, in ziua in care CSM a decis ca Laura Codruța Kovesi sa-și continue activitatea…

- Fostul președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), judecatorul Nicolae Popa, caruia ii este atribuita semnarea protocolului, incheiat in 2009 intre SRI – Parchetul General și ICCJ, a declarat, luni, intr-o intervenție la Antena 3, ca va studia, marți, forma originala a protocolului și…

- Ministrul justiției Tudorel Toader urmeaza sa se pronunțe asupra posibilului fals aparut in protocolul de cooperare dintre SRI, Parchetul General și Inalta Curte de Casație și Justiție. Contactat telefonic de Sursa Zilei, ministrul justiției a fost intrebat ce este de facut in privința posibilului fals…