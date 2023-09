Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din Paris il ancheteaza pe directorul general al grupului producator de bunuri de lux LVMH, Bernard Arnault, pentru tranzactii financiare in care a fost implicat oligarhul rus Nikolai Sarkisov, relateaza CNBC.Ziarul francez Le Monde a anuntat joi, citand unitatea de informatii financiare…

- Trecerea la ora de iarna 2023 este momentul in care Romania trece la ora standard și ziua in care se face aceasta schimbare este considerata cea mai lunga din an, pentru ca va avea 25 de ore, in loc de 24. Descopera cand trecem la ora de iarna 2023 și cum ne influențeaza acest lucru.Cand trecem la ora…

- Premierul francez Elisabeth Borne a anunțat interzicerea țigarilor electronice de unica folosința, una dintre masurile din planul național de lupta contra tabagismului. Astfel, Franța se alatura mai multor țari europene, printre care Germania, Belgia și Irlanda, care interzic comercializarea țigarilor…

- La 14 ani de la ultimul episod al emisiunii „Din dragoste”, cu care a scris istorie in televiziune, Mircea Radu se intoarce „pe sticla”. Nu in calitate de prezentator al show-ului care l-a consacrat, ci cu un nou format pentru care a filmat deja cateva episoade. Mircea Radu a anunțat pe rețelele de…

- Mircea Radu s-a intors in televiziune, dar nu oriunde, ci pe moșia Firea-Pandele. Vedeta a anunțat ca a intrat in echipa Metropola TV, televiziunea Consiliului Local Voluntari, unde primar este Florentin Pandele. El va prezenta o emisiune numita „Noi, romanii”. „Salutare, prieteni! O vreme foarte buna…

- Se zvonește ca Anton Elizarov, 42 de ani, care a numit grupul de mercenari drept „cavaleri” și care nu-l suporta pe Vladimir Putin ar putea prelua conducerea Grupului de mercenari.Experta Samantha de Bendern a declarat pentru The Sun ca numele lui Elizarov ar fi circulat in diferite grupuri Telegram…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a incheiat pe locul 3 in grupa B a Campionatului European si va evolua in optimi contra nationalei similare a Frantei, potrivit news.ro.Meciul va avea loc, sambata, la Florenta.Potrivit FR Volei, obiectivul nationalei - calificarea in optimile de finala,…

- Emmanuel Macron va avea o noua reuniune de criza convocata! Violențele din Franța iau amploare de la o zi la alta, iar revoltele uriase s-au extins pana in Belgia și Elveția. Masele furioase de tineri francezi dau navala in magazinele de lux și incendiaza mașinile bogaților. Autoritațile au deschis…