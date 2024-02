Stiri pe aceeasi tema

- Conform legii, elevii din invațamantul preuniversitar beneficiaza de gratuitate la serviciile de transport public județean, pe tot parcursul anului școlar, in scopul asigurarii dreptului la educație. In județul Satu Mare fac naveta zilnic aproximativ 3007 elevi. Valoarea medie a sumei forfetare pentru…

- Guvernul va aproba suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a limitelor de credite de angajament și bugetare pentru DIICOT. Guvernul Romaniei discuta, in ședința de astazi, un memorandum privind suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a limitelor de credite de angajament și bugetare pentru Direcția de Investigare…

- In perioada Sarbatorilor de Craciun, in județul Iași, permanența medicala este asigurata de Unitațile de Primiri Urgențe de la Spitalele „Sfantul Spiridon”, de copii „Sfanta Maria” din Iași, iar in Pașcani de Spitalul municipal din localitate. Purtatorul de cuvant de la Direcția de Sanatate Publica…

- Un grup de navetiști careieni care lucreaza la Satu Mare au semnalat Buletin de Carei faptul ca dimineața trebuie sa se urce in microbuze (fan)neincalzite și abia la jumatatea drumului se pornește incalzirea. Ei spun ca platesc abonamentul lunar de 280 de lei și ca datorita lipsei de incalzire au acum…

- Profitand de faptul ca viceprimarul este in concediu, primarul evazionist merge singur, singurel sa vada stadiul lucrarilor finanțate prin fonduri publice. Are acum și mașina de serviciu, Fordul Kuga recent intos din service. A facut o invitație catre consilierii locali la ședința din 12 decembrie 2023…

- Luni, 18 decembrie 2023, se anunța ședința fluviu la Consiliu Local Carei. Nu mai puțin de 18 proiecte de hotarare se afla pe Ordinea de Zi la care se adauga și punctul Diverse. Proiectele vor fi votate fara dezbatere așa cum a precizat primarul evazionist Kovacs la ședința din 9 noiembrie 2023. E oficial!…

- Reținut de polițiștii salajeni și arestat de magistrați pentru comiterea infracțiunilor de furt calificat, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere, conducere sub influența substanțelor psihoactive, vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului. Joi,…

- Ședința extraordinara a Consiliului Local Carei din data de 27 noiembrie 2023 a confirmat spusele primarului evazionist Kovacs din data de 9 noiembrie 2023 și s-a desfașurat pe muțește, consilierii fiind asemenea peștilor dintr-un acvariu. In Consiliul Local Carei nu exista opoziție, toți consilierii…