- Congresmanul democrat Jamie Raskin, avocat, i-a cerut joi lui Donald Trump sa „depuna marturie sub juramânt” despre „conduita sa din 6 ianuarie”, ziua atacului asupra Capitoliului de catre susținatorii sai, care l-a determinat sa fie judecat în fața Senatului, potrivit…

- Camera Reprezentanților a transmis luni seara Senatului american actul de acuzare impotriva lui Donald Trump, marcand deschiderea oficiala a procesului istoric al fostului presedinte pentru „incitare la insurectie”, scrie hotnews . Este pentru prima oara cand Senatul judeca un președinte care și-a incheiat…

- Procesul de destituire a lui Donald Trump va începe în a doua saptamâna a lunii februarie în Senat, dupa ce rechizitoriul fostului președinte va fi transmis senatorilor la începutul saptamânii, a declarat vineri liderul Senatului Democrat Chuck Schumer, potrivit AFP."Odata…

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni, 25 ianuarie, Senatului american, care il va judeca pe fostul presedinte pentru ”incitare la insurectie”, a anuntat vineri liderul democratilor, Chuck Schumer, transmit agențiile AFP si Reuters, citate de Agerpres . Sefa Camerei Reprezentantilor,…

- Este o premiera in istoria Statelor Unite: Donald Trump a fost pus sub acuzare a doua oara in timpul mandatului sau de Camera Reprezentanților. Camera Reprezentanților a decis declanșarea procedurii de impeachment a președintelui in exercițiu Donald Trump. Și zece republicani au votat in Camera Reprezentanților…

- Donald Trump devine primul președinte din istoria SUA care este pus sub acuzare de doua ori in timpul mandatului. Camera Reprezentanților a decis, miercuri, pentru a doua oara, declanșarea procedurii de impeachment (punere sub acuzare) impotriva președintelui in exercițiu Donald Trump. El este acuzat…

- Donald Trump este acuzat de „incitare la insurecție” pentru rolul pe care l-a avut in asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, cand o mulțime violenta a patruns in sediul Congresului american, care se pregatea sa valideze victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie 2020.

- Primarul capitalei americane Washington, Muriel Bowser, a decretat miercuri stare de asediu pentru 24 de ore. Dupa ce președintele in exercitiu Donald Trump le-a cerut sustinatorilor sai sa mearga si sa protesteze impotriva certificarii de catre senatori a victoriei lui Joe Biden in alegerile prezidențiale,…