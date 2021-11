Procesul dintre Marlena Petrescu, Primaria Constanta si Asociatia de Proprietari Vila Roma s-a mutat la Curtea de Apel

Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, vineri, pentru 25 februarie 2022, judecarea recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii. De mentionat ca dosarul a…

- Constanta Altfel a declarat recurs in dosarul 360 36 2021, inregistrat la Curtea de Apel Constanta Actiunea este indreptata impotriva Consiliului Local Constanta, primarului municipiului Constanta si imobiliarilor de la Cambela Prod SRL La termenul din 13.10.2021, magistratii de la Curtea de Apel Constanta…

- Este vorba despre cazul inregistrat cu numarul 4432 2 2020, in care Ministerul Educatiei Nationale trebuie sa transmita informatiile solicitate de Curtea de Apel Bucuresti. Cazul 4432 2 2020 este strans legat de dosarul cu indicativul 294 36 2020, inregistrat initial pe rolul Curtii de Apel Constanta.…

- Curtea de Apel Galati a stabilit ca procesul fostei contabile a Scolii nr. 29 din Galati sa fie rejudecat in urma unei gafe de proportii a Judecatoriei Galati. Instanta nu si-a motivat in niciun fel decizia de condamnare, preferand sa copieze integral rechizitoriul Parchetului.

- Curtea de Conturi, data in judecata de Primaria Mircea Voda, judetul Constanta Dosarul a fost inregistrat pe 12 februarie Judecatorii au decis admiterea in parte a cererii reclamantelor, si au dispus anularea Deciziei nr. 50 29.12.2020 si a Incheierii nr. 2 20.01.2021 emise de catre parata, sub aspectul…

- Festivalul Internațional de Muzica Ușoara „Stars of Song” și-a incheiat cea de-a IX-a ediție. Daca spectacolul s-a mutat la Curtea de Argeș, pe scena Centrului de Cultura și Arte ”George Toparceanu”, dupa opt ani de desfașurare la Campulung, trofeul festivalului a ajuns in Muscel. Caștigator a fost…

- Femeii, care locuia la ultimul etaj, ii ploua in casa. A reusit in final sa oblige asociatia sa plateasca reparatia de 13.000 de lei. Procesul este unul bun de folosit ca precedent de cei cu probleme similare. O ieseanca isi cere inapoi banii cheltuiti cu repararea hidroizolatiei blocului in care…

- Refacerea parcului de la Teatru va costa peste 18 milioane de lei si se va face cu bani de la bugetul local. Proiectul VeloCity va avea nevoie de 15,7 milioane de lei care vor veni de la Uniunea Europeana. Vor putea fi inchiriate in jur de 900 de biciclete din 50 de statii care vor fi amplasate langa…