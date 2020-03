Procesul criminalului de la Albesti merge mai departe

Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in cazul avionului companiei Malaysia Airlines prabusit in iulie 2014 in estul Ucrainei va fi amanat pana la 8 iunie pentru a oferi avocatilor apararii ragaz suplimentar pentru pregatirea pledoariilor, au anuntat luni seful completului de judecata de la Haga, transmite Reuters, scrie Agerpres.''Curtea…

- Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti au stabilit cel de al 44 lea termen de judecata in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta De patru termene, procesul este amanat din cauza lipsei raportului de expertiza final. Conform portalului instantelor de judecata, dosarul…

- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au admis propunerea Parchetului de a prelungi mandatul de arestare luat pe numele lui Petru Onila, barbatul din comuna Albesti care, intr-un acces de gelozie, si-a ucis sotia cu patru lovituri de cutit si apoi a incercat sa se sinucida. Onila a stat o perioada…

- Procesul a fost intentat luna trecuta la curtea superioara din orasul San Mateo. Astfel, grupul de mediu cere companiilor sa plateasca pentru a remedia "daunele pe care poluarea cu plastic le-a cauzat lumii" si sa "se abtina de la a-si comercializa produsele ca fiind reciclabile, cand de fapt acestea…

- Vaduva baschetbalistului Kobe Bryant l-a dat in judecata pe propietarul elicopterului care s-a prabușit luna trecuta in California și la bordul caruia se aflau legendarul sportiv și fiica sa in varsta de 13 ani, Gianna, transmite The Guardian.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au stabilit un nou termen in dosarul in care omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat de Tribunalul Constanta, in prima instanta, la sapte ani si patru luni de inchisoare. Procesul a fost amanat pentru data de 13 martie, pentru continuitatea completului…

- Procesul inregistrat la jumatatea anului trecut si care continua si astazi are de o parte zece edituri si asociatia Editorilor din Romania, iar de cealalta se gasesc Bookster, Ministerul Culturii si compania Development Consulting in cadrul careia actionar este Bogdan Georgescu, unul dintre fondatorii…

- Tribunalul Bucuresti a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel, este acuzat de complicitate la dare de mita. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 30 ianuarie. Oricare va fi decizia instantei, aceasta va putea…