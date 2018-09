Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Targoviște va invita sa participați la cele mai importante momente din cadrul Zilelor Cetații! VINERI: 13:00 – Premierea cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie – Locație: Foaierul Teatrului Tony Bulandra 16:00 – Deschiderea zonei ”Cartierul Copiilor” – Opera Comica pentru…

- Primarul Daniel Harpa si consilierii locali din Targu-Neamt au primit o invitatie din partea primariei comunei Bubuieci, sectorul Ciocana, al municipiului Chisinau, din Republica Moldova, de a fi prezenti la manifestarile dedicate zilei localitatii, ce vor avea loc in perioada 27-28 august. Totodata,…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in perioada 2 august – 1 septembrie, va fi suspendat total traficul rutier pe strada 31 august 1989, tronsonul cuprins intre strazile Ismail – Tighina, in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a retelelor.

- Concursuri, expozitii si concerte sustinute de artisti de renume Lora, Antonia, Alex Velea, Marcel Pavel, Nicole Cherry si Feli Donose vor urca pe scena, de Zilele Municipiului Alexandria in Eveniment / on 19/07/2018 at 14:19 / In acest an, municipalitatea sarbatoreste 184 de ani de la atestarea…

- Astazi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Consiliul Republican a analizat rezultatele alegerilor locale noi din Chișinau și Balți, și a adoptat o hotarare cu privire la pregatirea partidului pentru alegerile parlamentare din anul 2018, se arata…

- Judecatoria municipiului Chișinau, sediul Buiucani, a suspendat ordinul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica, din 12 iunie, prin care au fost majorate preturile plafon la carburanți. Ședința la care a fost examinata solicitarea Ministerului Economiei și Infrastructurii de suspendare…

- (update 09:15) La ședința saptamanala a serviciilor primariei Chișinau a fost prezent cateva minute și noul primar ales, Andrei Nastase. Dansul a „tras o fuga" la municipalitate inainte de a pleca la cinematograful „Gaudeamus" pentru a cere stoparea demolarii cladirii.