Procesele vor continua online și după încetarea stării de alertă Atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfașura online inca 30 de zile dupa incetarea starii de alerta, potrivit Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a intrat in vigoare pe 2 mai. Pana acum, mijloacele de comunicare online puteau fi folosite doar in cazul audierilor […] The post Procesele vor continua online și dupa incetarea starii de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei a anuntat, vineri, ca, odata cu intrarea in vigoare a Legii privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei de COVID-19, atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfasura online.

- AUR va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege,…

- Spania a anunțat ca au fost descoperite alte doua cazuri de reacții adverse la serul produs de compania AstraZeneca, in total raportand trei astfel de cazuri. Ultimele doua sunt persoane care s-au vaccinat in ultimele 16 zile și care au dezvoltat tromboze in locații care nu sunt cele mai frecvente.…

- Deținutul se afla internat la Spitalul Clinic Județean Craiova, sub paza. Vineri dimineața nu a mai fost gasit in salon, se pare ca a sarit pe geam cu ajutorul unui cearșaf. Mai multe filtre au fost instituite in tot județul in cautarea deținutului. Acesta are 52 de ani și era condamnat la 10 ani de…

- Deținutul se afla internat la Spitalul Clinic Județean Craiova, sub paza. Vineri dimineața nu a mai fost gasit in salon, se pare ca a sarit pe geam cu ajutorul unui cearșaf. Mai multe filtre au fost instituite in tot județul in cautarea deținutului. Acesta are 52 de ani și era condamnat la 10 ani de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, pe 10 martie, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca cifrele din ultima saptamana privind evolutia pandemiei de COVID – 19 sunt ingrijoratoare, astfel ca circulatia pe timp de noapte va fi restrictionata incepand cu ora 22.00. ”Trebuie sa avem grija sa nu ne inecam la mal. Starea de alerta va fi prelungita…

- Echipele Politiei Romane si specialistii pirotehnisti din cadrul Serviciului Roman de Informatii fac verificari, marti, la Scoala Americana, din Voluntari, unde s-a primit o amenințare cu bomba. Toate persoanele din interiorul unitații de invațamant au fost evacuate, iar traficul in zona a fost restricționat.…