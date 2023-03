Proces în Elveţia împotriva Gazprombank, privind conturi dubioase ale violoncelistului rus Serghei Roldughin, ”omul de paie” al lui Putin Cei patru barbati – trei cetateni rusi si unul elvetian – sunt acuzati de incalcarea obligatiilor pe care le aveau de a verifica, in virtutea unor indoieli ”obiective” pe care ar fi trebuit sa li le provoace aceste conturi, se arata in actul de inculpare, pe care AFP scrie ca l-a consultat joi. Procesul urmeaza sa inceapa la Zurich, la 8 martie. Ministerul Public a cerut ca cei patru sa fie condamnati la sapte luni de inchisoare. Ei sunt acuzati de deschiderea si gestionarea a doua conturi, in perioada 2014-2018, violoncelistului si sefului de orchestra rus, prin care au trecut cateva zeci de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

