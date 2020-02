Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de repartizare a copiilor in clasele pregatitoare, in ordine alfabetica ori prin tragere la sorti in sedinta publica, va fi stabilita de fiecare Inspectorat Scolar Judetean in parte si nu de catre scoli, asa cum se precizase initial in metodologia de inscriere in clasa pregatitoare 2020. Anuntul…

- Ministerul Educației a publicat in dezbatere publica calendarul și metodologia pentru inscrierea la școala in anul școlar 2020-2021. Prima etapa de inscriere va avea loc in luna martie, iar cea de-a doua etapa de inscriere va avea loc in luna aprilie, dupa vacanța de Paște. Calendarul complet al inscrierii…

- Școlile și inspectoratele școlare trebuie sa afișeze, pe 24 februarie, circumscripțiile școlare, numarul de clase pregatitoare alocate, și programul de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor. Inscrierile in clasa pregatitoare incep anul acesta 4 martie, potrivit unui proiect pus in dezbatere…

- Clasele pregatitoare se vor forma prin tragere la sorti sau prin ordine alfabetica, renuntandu-se astfel la alegerea scolii favorite si la formarea de liste si favoritisme care ducea catre diferentierea intre copii.

