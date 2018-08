Probota, raiul pepenilor Cum e Dabuleniul pentru olteni, așa e Probota pentru moldoveni. Toata lumea știe ca pepenii din Probota sunt cei mai buni. La nici 30 de kilometri de Iași, se cultiva anual peste 200 de hectare cu pepeni. Luna august, se știe, este luna pepenilor. Ca sunt roșii sau galbeni, delicioșii harbuji constituie un adevarat rasfaț pentru cei mici și cei mari, deopotriva. In județul Iași este o comuna in care majoritatea localnicilor au ca principala indeletnicire cultivarea pepenilor. Este vorba despre comuna Probota, unde cel puțin 200 de hectare sunt cultivate cu pepeni. Producția de anul acesta este… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O excursie in Franța avea sa ii schimbe cu totul perspectivele. In 2010 a fost pentru prima oara in Paris și a fost impresionata de peisaje și cultura franceza. Acum urma cursurile celei mai prestigioase universitați din Europa, Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Patricia Insurațelul a terminat…

- GRAV… Un barbat in varsta de 45 de ani, dintr-o comuna din judetul Iasi, s-a inecat in lacul Protopopesti, din comuna Tacuta. Omul venise sa faca baie, insa, la un moment dat, a fost vazut de martorii oculari cum intra sub apa si nu mai ieze inapoi. Au fost solicitati salvatorii de la ISU, care [...]

- Ministerul Educatiei a publicat rezultatele repartizarii la liceu. Pentru judetul Iasi vedeti rezultatele AICI. In perioada 10 - 13 iulie vor putea fi depuse dosarele de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati, urmand ca pe 13 iulie sa aiba loc si transmiterea de catre unitatile…

- Resursele de energie primara au crescut in perioada ianuarie-aprilie cu 3,6%, iar cele de energie electrica au crescut cu 0,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica - INS. Resursele de energie primara au crescut…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, comparativ cu perioada similara din 2017, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 4,6%, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica – INS. Avansul productiei a avut loc „datorita cresterii industriei prelucratoare (+5,8%) si industriei…

- Spectacole de teatru, activitati si surprize pregatite special cu ocazia Zilei Copilului sunt organizate la cea de-a patra editie a Festivalului Opera Copiilor (FOC), eveniment realizat de Primaria Capitalei prin Opera Comica pentru Copii, in perioada 29 mai - 3 iunie. Potrivit unui comunicat al Operei…

- Tranzactie bomba pe piata imobiliara din Iasi. O proprietate mult ravnita din centrul orasului urmeaza sa fie tranzactionata in perioada urmatoare. Un teren de aproximativ 3.000 mp situat in strada Arhitect G.M. Cantacuzino, in apropierea Facultatii de Teologie si a Mitropoliei Moldovei urmeaza sa fie…

- De joi pana duminica inclusiv, in perioada 24 – 27 mai 2018, parcul Palas va gazdui „BUCATERIA", un concept de street food ce face parte din evenimentul FORTZA ZU, care se desfasoara in aceeasi perioada, la Iasi. Peste 30 de food truck-uri vor pune pe jar poftele iesenilor si vor ademeni clientii cu…