Problemele etice care blochează experimentele cu medicamente Covid pe creiere organoide O mana de experimente ridica semne de intrebare daca grupurile de celule și creierele fara corp ar putea avea conștiința și cum oamenii de știința ar putea afla asta. In laboratorul lui Alysson Muotri, sute de creiere umane in miniatura, de marimea semințelor de susan, plutesc in cutii Petri, scanteind cu activitate electrica, scrie Nature. […] The post Problemele etice care blocheaza experimentele cu medicamente Covid pe creiere organoide appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

