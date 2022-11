Stiri pe aceeasi tema

- ​Lipsa de energie electrica, dupa bombardamentele masive lansate miercuri de Rusia asupra Ucrainei, a obligat autoritatile de la Kiev sa inchida temporar punctele de trecere a frontierei cu Romania si Ungaria, a anuntat joi Serviciul de Stat al Frontierelor din Ucraina (SEF), citat de agentia EFE si…

