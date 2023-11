Problemele de aprovizionare şi costurile mari provoacă pierderi de miliarde de dolari industriei eoliene offshore Industria eoliana offshore, unul dintre sectoarele energetice cu cea mai rapida crestere, a suferit recent o serie de esecuri majore din cauza problemelor de fiabilitate a echipamentelor, a problemelor lantului de aprovizionare si a cresterilor semnificative ale costurilor. Orsted, cel mai mare dezvoltator de energie eoliana offshore din lume, a semnalat miercuri revizuiri in scadere a valorii activelor de pana la 5,6 miliarde de dolari, dupa ce a oprit dezvoltarea proiectelor eoliene offshore din SUA. Anja-Isabel Dotzenrath, sefa BP pentru gaze si emisii reduse de carbon, a declarat ca problemele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

