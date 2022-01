Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 74 in cea de-a 10-a etapa a Raliului raid Dakar 2022, la sectiunea moto, desfasurata miercuri, 12 ianuarie, intre localitatile Wadi Ad Dawasir si Bisha (Arabia Saudita). Proba speciala, care a insumat 375 kilometri, parcursi de roman in patru ore,…

- Romanian rider Emanuel Gyenes (KTM) placed 74th in the 10th stage of the 2022 Dakar Raid Rally at the motor section, held on Wednesday between Saudi villages Wadi Ad Dawasir and Bisha. Gyenes was timed 04 h 11 min 50 sec on the 375 kilometers of the special, arriving at 01 h 06 min 18 sec by the…

- Francezul Stephane Peterhansel (Audi) a castigat etapa a zecea a Raliului Dakar 2022 la clasa auto, desfasurata miercuri intre Wadi Ad Dawasir si Bisha, la finalul careia qatarianul Nasser Al-Attiyah (Toyota) si-a marit avansul in clasamentul general la peste o jumatate de ora, informeaza EFE, citat…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes, pe o motocicleta KTM, s-a clasat pe locul 44 in cea de-a 9-a etapa a Raliului Dakar, desfașurata, marți, pe o bucla in jurul localitații saudite Wadi Ad Dawasir, pe o distanța de 491 km. Gyenes a sosit la 29 minute și 57 secunde de invingator, chilianul Jose Ignacio Cornejo,…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 45, luni, la sectiunea moto, etapa a opta a Raliului raid Dakar 2022, desfasurata intre localitatile saudite Al Dawadimi si Wadi ad Dawasir.Etapa a fost caștigata de britanicul Sam Sunderland (KTM). Acesta a fost cronometrat pe cei 395 km cu timpul…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat pe locul 37 etapa a saptea la Raliul Dakar, la clasa moto. Cursa a avut loc intre Riad si al-Dawadimi, pe distanta de 402 kilometri. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 43. La clasa Malle Moto (fara asistenta tehnica), Gyenes a…

- Pilotul roman Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a incheiat etapa a cincea la Raliul Dakar, la clasa moto, pe locul 43. Runda s-a disputat pe o distanta de 395 de kilometri. In jurul orei locale 12.00 (11.00 – ora Romaniei), cursa a fost oprita. In clasamentul general, Gyenes ocupa locul 44. La…

- Australianul Toby Price (KTM) a câstigat, joi, la Riad, etapa a 5-a a Raliului Dakar 2022, la categoria moto, etapa scurtata din motive logistice, fiind cronometrat pe distanta de 346 km, fata de 465 km initial, în jurul capitalei saudite cu timpul de 3 h 19 min 32 sec, informeaza AFP.El…