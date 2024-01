O aeronava operata de compania Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Treviso – București Henri Coanda, a fost nevoita sa solicite aterizarea pe aeroportul de rezerva, București Baneasa – Aurel Vlaicu, luni seara. Pasagerii au stat blocați in aeronava mai bine de o ora, fara sa primeasca explicații de la echipaj. Avion cu 200 […] The post Probleme pentru un avion Ryanair dupa zapada depusa pe pistele de pe Otopeni. Unde a trebuit sa aterizeze first appeared on Ziarul National .