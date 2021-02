Stiri pe aceeasi tema

- Al Hilal, formatia antrenata de Razvan Lucescu, a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Al Taawon, în etapa a XIV-a a campionatului saudit de fotbal.Bafetimbi Gomis ('2) si Luciano Vietto ('50) au înscris prin doua execuții spectaculoase (ambele…

- Al Hilal, formatia antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa Al Taawon, in etapa a XIV-a a campionatului saudit de fotbal. Au marcat Gomis '2 si Vietto '50, potrivit news.ro. Citește și: Ilie Nastase a rabufnit dupa ce s-a scris…

- Alexandru Mitrița (25 de ani) a inscris in meciul dintre Al-Raed și Al-Ahli din etapa 10 a campionatului Arabiei Saudite. Titular in meciul de la Buraidah, Mitrița este cel care a reușit egalarea la 1 pentru echipa sa. In minutul 55 a primit o pasa de la Al Somah, l-a intors din preluare pe fundașul…

- Romania și-a aflat luni adversarele preliminariile Campionatului Mondial din 2022, din Qatar. „Tricolorii” vor evolua in Grupa J, alaturi de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. ...

- Romania și-a aflat adversarele din preliminariile Campionatului Mondial programat in Qatar, peste doi ani. Evenimentul gazduit la Zurich (Elvetia) a fost organizat online, fara participarea delegatiilor, in contextul restrictiilor impuse de pandemie. La Zurich, cele 55 de reprezentative europene sunt…

- Tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial din Quatar a avut loc luni seara la Zurich. Naționala tricolora va infrunta selecționatele Germaniei, Islandei, Macedoniei de Nord, Armeniei și Lichtensteinului.

- Romania a remizat la Belfast, 1-1 cu Irlanda de Nord, in ultimul meci din Liga Națiunilor. Grație acestui rezultat și a victoriei Serbiei cu Rusia, 5-0, „tricolorii” vor fi in urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Naționala Romaniei a avut o prestație…

- Romania a avut prestații dezamagitoare in Liga Națiunilor, cu excepția partidei de la Klagenfurt, cu Austria. Dar ajutați și de trei puncte caștigate la „masa verde” in fața Norvegiei, „tricolorii” reușesc sa urce in urna a doua valorica pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2022. Romania…